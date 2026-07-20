Rumların Metehan Sınır Kapısı’ndaki tahriklerine Türkiye, jetlerle cevap verdi. Türk jetleri eğitim uçuşu adı altında Kıbrıs’ın Rum kesiminde gövde gösterisi yaptı.

KKTC 20 Temmuz’da 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Metehan Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında toplanan bir grup Kıbrıslı Rum, çirkin bir provokatif gösteri düzenleyerek, Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde Yunan bayrakları taşıyan grup, önceki gece, “Türkler Kıbrıs’tan dışarı”, “Türkiye Kıbrıs’tan dışarı” ve “Federasyona hayır” sloganları atarak tahrik dolu hareketlerde bulundu. Olayların büyümemesi iki tarafın polislerinin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde önlendi.

Gösteriyi organize eden gruplar, ayrıca, yayımladıkları programda 20 Temmuz’da (bugün) Ledra Palace Sınır Kapısı’nda “Büyük Buluşma” adı altında toplanacaklarını duyurdu.

Türk uçakları anında havalandı! Küstah Rum’a jetlerle cevap

JETLER HAVALANDI

Rum tarafındaki bu tahrik dolu gösteriye Türkiye’nin cevabı ise sert oldu. Ada’nın güneyinde F-16’larla gövde gösterisi yapan TSK da “Ayağınızı denk alın” diyerek, 1974’teki harekâtı hatırlattı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türk uçakları anında havalandı! Küstah Rum’a jetlerle cevap

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz” ifadesi kullanıldı.



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