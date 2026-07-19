Altyapı ve sağlık tesislerinde hasara yol açan sarsıntı nedeniyle bölgedeki birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanırken, halk güvenlik amacıyla binalardan tahliye edil di.

Sarsıntı nedeniyle Junin'deki sağlık altyapısı ciddi darbe aldı. Bölgedeki bir sağlık tesisinin altyapısında büyük hasar oluşurken, El Carmen Bölge Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde derin çatlaklar meydana geldiği rapor edildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Komitesi (COEN), depremin etki alanındaki pek çok yerleşim biriminde elektrik şebekelerinin zarar gördüğünü ve geniş çaplı kesintilerin yaşandığını duyurdu.

Deprem, merkez üssünün yanı sıra Huancayo kenti ve başkent Lima'da da yoğun şekilde hissedildi. Peru genelinde panik nedeniyle sarsıntı sonrası halk tedbir amacıyla evlerini ve kamu binalarını terk etti. Bölgede hasar tespit ve acil müdahale çalışmaları sürdürülüyor.