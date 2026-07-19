ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham’ın Kuzey Denizi petrol rezervlerini tam kapasiteyle işletme kararına övgüler yağdırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajla Birleşik Krallık ve İskoçya gündemine oturdu.

Trump, İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham’ın Kuzey Denizi petrol rezervlerini tam kapasiteyle işletme kararına destek vererek, söz konusu hamlenin ülkeyi dünyanın en zengin devletlerinden birine dönüştüreceğini açıkladı.

Trump ülkeyi zengin edecek petrol formülünü paylaştı!

"DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİ OLACAK"

İskoçya'nın Aberdeen kentinde halkın sevinçten sokaklarda dans ettiğini ileri süren Trump paylaşımında, "Yeni lider Andy Burnham, paha biçilmez Kuzey Denizi petrolünü sonuna kadar açacağını ilan etti. Burası, dünyadaki en kaliteli petrol kaynaklarından biri. Yüzlerce yıllık rezervi kalmıştır, henüz keşfedilmemiş büyük bir kısmı da var ve Birleşik Krallık’ı yoksullukla boğuşan bir felaketten, dünyanın en zengin ülkelerinden birine dönüşecek! İngiltere, Norveç’e her yıl milyarlarca dolar ödeyerek, Kuzey Denizi’nin daha az değerli bir bölgesinden çıkarılan petrolü satın alıyor, şaka gibi bir durum! Ayrıca, Birleşik Krallık’ın Aberdeen şehrinin üzerinde gölge gibi duran ve şehri mahveden eski ve çirkin rüzgar türbinlerini kaldıracağı söyleniyor. Ülke için büyük bir gün olacak ve herkes tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacaktır. Birleşik Krallık’ta böylesine büyük bir potansiyel var, ancak her şey Kuzey Denizi petrolünü açmakla başlıyor. Sizi seviyoruz İskoçya" dedi.

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