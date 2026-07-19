Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde geri sayıma geçtiği öne sürülürken, yıldız futbolcunun Türkiye kararının perde arkası da gündeme geldi. İddiaya göre Suudi Arabistan ve ABD'den gelen tekliflere rağmen Salah'ın eşi Magi'nin tercihi, siyah-beyazlıların elini güçlendirdi.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah transferinde sona yaklaştığı iddiaları futbol gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Siyah-beyazlıların, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öne sürülürken, transfer sürecinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

Mohamed Salah

SON KARARDA EŞİ MAGI'NİN ETKİLİ OLDUĞU İDDİASI

Transfer sürecinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Mohamed Salah'ın son kararı eşi Magi'ye bıraktığı yönündeki iddia oldu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Magi Salah'ın, "Müslüman bir ülkeye gidelim" düşüncesiyle tercihini Türkiye'den yana kullandığı öne sürüldü. Bu nedenle Beşiktaş seçeneğinin diğer tekliflerin önüne geçtiği iddia edildi.

Mohamed Salah ve eşi Magi Salah

BODRUM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Salah ailesinin Türkiye ile bağının yeni olmadığı da haberde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

İddiaya göre Mohamed Salah ve eşi Magi, geçen yıl Bodrum'da yaklaşık 400 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı. Bu yatırımın da yıldız futbolcunun Türkiye'ye sıcak bakmasında etkili olduğu öne sürüldü.

Mohamed Salah

LIVERPOOL SONRASI ROTA BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyu yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren teklif ile ikna etmeye çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Mohamed Salah'a yalnızca Beşiktaş değil, ABD'den de önemli kulüpler talip oldu. Ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinin deneyimli yıldız için yaklaşık 20 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü.

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