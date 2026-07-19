Beşiktaş, Salah transferinde son düzlüğe girdi. ​Başkan Serdal Adalı, dünyaca ünlü futbolcunun menajerinin anlaşılan rakamları değiştirmek istediğini söyledi. Buna rağmen Mısırlı yıldızın salı günü İstanbul’da olması bekleniyor.

​Transferin en hızlı takımı Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah için artık günleri değil, saatleri saymaya başladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu Salih Özcan, Alexander Nübel, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ouattara ve Doğan Alemdar ile güçlendiren siyah beyazlılar, Liverpool’dan ayrılan Salah ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Mısırlı yıldızın Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. ​Başkan Serdal Adalı, dünyada büyük yankı uyandıracak transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, Salah ile anlaşmaya vardıklarını ancak menajerinin, anlaşılan rakamları değiştirmek istediğini belirtti.

“SALAH’I ÇOK SEVİYORUZ”

​Siyah beyazlıların patronu Serdal Adalı, transferle ilgili henüz bitmiş bir şeyin olmadığını vurgulayarak, ​“Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi; astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah’ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş’ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı. ​Elde edilen bilgilere göre siyah beyazlı yönetim, rakamları makul seviyelere çektikten sonra transferi en geç salı günü açıklayacak.

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TEKLİF 12 MİLYON AVRO

​Beşiktaş, Mısırlı yıldıza 12 milyon avro net yıllık ücret teklif etti. Menajerinin ise son dakikada bu rakamı 15 milyon avroya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Sözleşme süresi 1+1 yıllık olacak.

ÇOK YAKINDA!

​Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, sosyal medya hesabından ismi siyah beyazlı kulüp ile anılan Muhammed Salah için bir paylaşım yaptı. Yapay zekâ ile hazırlanan, Salah’ın Beşiktaş forması giydiği resmin altındaki “Yakında...” ifadesi dikkati çekti.

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