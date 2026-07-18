Fransa Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Zinedine Zidane, ilk maçına A Milli Futbol Takımı karşısında çıkacak.

Fransa Milli Takımı'nın mevcut Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı oynanacak üçüncülük maçıyla birlikte görevinden ayrılacak. Fransa'da Didier Deschamps'ın ayrılığının ardından Zinedine Zidane dönemi başlayacak.

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İLK MAÇI TÜRKİYE İLE

L'Equipe'te yer alan habere göre; Zidane için yapılacak resmi duyuru tarihi henüz bilinmezken 54 yaşındaki efsane isim, 1 Eylül itibarıyla milli takımdaki görevine başlayacak. Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek için gün sayan Zidane, ilk kez Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçında görev yapacak. Fransa, Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'de Kocaeli'de A Milli Takımımızın konuğu olacak. Fransızlar, daha sonra ise 28 Eylül'de Belçika ile deplasmanda karşılaşak.

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