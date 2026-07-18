Türkiye Gazetesi
Aubameyang imzayı attı, formayı giydi: 2 yıllık sözleşme
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin kadrosuna katmak istediği Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi LaLiga ekiplerinden Deportivo de La Coruna oldu.
Özetle DinleAubameyang imzayı attı, formayı giydi: 2 yıllık sö...
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Spor 2 dk önce
Gabonlu santrfor Pierre-Emerick Aubameyang, Çorum Futbol Kulübü ile anlaşamamasının ardından Deportivo de La Coruña ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Deportivo de La Coruña, 37 yaşındaki golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Kulübün, Aubameyang'ın sözleşmesindeki 1,5 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullandığı aktarıldı.
- Tecrübeli futbolcunun Çorum'a uyum sağlayamayacağını düşündüğü için transferden vazgeçtiği iddia edildi.
- Aubameyang, geçen sezon Marsilya formasıyla 41 maçta 14 gol ve 10 asist kaydetti.
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Çorum Futbol Kulübü'nün transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerden sonuç alamadığı Gabonlu santrfor, Deportivo de La Coruna ile anlaşmaya vardı.
AUBAMEYANG FORMAYI GİYDİ
Deportivo, 37 yaşındaki golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deportivo de La Coruña'nın, yıldız golcüsünün sözleşmesinde yer alan 1,5 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullandığı aktarıldı.
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Tecrübeli futbolcunun şehri ziyaret etmesinin ardından Çorum'a uyum sağlayamayacağını düşündüğü ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.
Aubameyang, Marsilya formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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