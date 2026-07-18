Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin kadrosuna katmak istediği Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi LaLiga ekiplerinden Deportivo de La Coruna oldu.

Çorum Futbol Kulübü'nün transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerden sonuç alamadığı Gabonlu santrfor, Deportivo de La Coruna ile anlaşmaya vardı.

AUBAMEYANG FORMAYI GİYDİ

Deportivo, 37 yaşındaki golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deportivo de La Coruña'nın, yıldız golcüsünün sözleşmesinde yer alan 1,5 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullandığı aktarıldı.

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ÇORUM FK İLE GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Tecrübeli futbolcunun şehri ziyaret etmesinin ardından Çorum'a uyum sağlayamayacağını düşündüğü ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.

Aubameyang, Marsilya formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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