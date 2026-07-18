Yaz tatilini bütçesini zorlamadan yapmak isteyenler için Türkiye'nin en uygun fiyatlı 10 tatil destinasyonu açıklandı. Listenin ilk sırasında Aydın'ın Didim ilçesi yer alırken, 10. sıradaki Düzce'nin Akçakoca ilçesi ise uygun fiyatları, temiz plajları ve doğasıyla dikkat çekti.

Yaz sezonunda tatil planı yapanlar için Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil rotaları açıklandı. Yapılan değerlendirmeye göre listede Ege, Marmara ve Karadeniz'den birçok popüler destinasyon yer alırken, fiyat-performans açısından öne çıkan bölgeler belli oldu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI 10 TATİL DESTİNASYONU

Sıra Şehir İlçe/Tatil Beldesi 1 Aydın Didim 2 Balıkesir Erdek 3 Bartın Amasra 4 İzmir Sığacık 5 Muğla Akyaka 6 Çanakkale Gökçeada 7 İzmir Foça 8 Balıkesir Avşa Adası 9 Muğla Dalyan 10 Düzce Akçakoca

LİSTENİN 10. SIRASINDAKİ AKÇAKOCA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Listenin 10. sırasında yer alan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, özellikle büyükşehirlere yakın konumu ve ekonomik tatil imkanlarıyla bu yazın öne çıkan rotalarından biri oldu.

Karadeniz'in serin sularıyla buluşan ilçe; uygun fiyatlı şezlong, otopark, kiralık konaklama seçenekleri ve belediye tesisleri sayesinde hem çevre illerden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'dan gelen ziyaretçiler Akçakoca'nın her yaş grubuna hitap ettiğini ve her bütçeye uygun bir tatil imkanı sunduğunu belirtirken, birçok tatilci ilçenin doğasını, plajlarını ve sakin atmosferini öne çıkarıyor.

Bütçe dostu tatil yapmak mümkün! İşte Türkiye'nin en ucuz 10 tatil bölgesi

"BODRUM'A GİTMEYE GEREK YOK"

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Nihat Cengiz, Akçakoca'nın son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, ilçenin Bodrum, Didim ve Fethiye gibi popüler destinasyonlara güçlü bir alternatif haline geldiğini söyledi.

Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Fethiye'ye, Didim'e, Bodrum'a gitmeye gerek yok. Oralara gidip fuzuli para harcamayı gerek görmüyorum. Akçakoca gerçekten çok güzel. Memleketimden, Akçakoca'dan, Düzce'den gurur duyan biriyim. İnşallah daha da gelişir, daha da güzel olur. Akçakoca'nın çok az eksiklikleri kaldı. Buraya gelenler gördüğüm kadarıyla mutlu. Sabah saatlerinde sahiller biraz boş oluyor ama öğleden sonra burada oturacak yer bulunamıyor. Demek ki diğer tatil yörelerinden daha cazip geliyor. İmkanları olmayanlar için mükemmel bir fırsat. Akçakoca'ya herkesi davet ediyorum."

Bütçe dostu tatil yapmak mümkün! İşte Türkiye'nin en ucuz 10 tatil bölgesi

OTOPARK 50 LİRA

Kocaeli'den gelen Utku Ozan Kaya da ilçedeki fiyatların birçok turizm merkezine göre oldukça uygun olduğunu belirterek belediye plajlarında hizmet ücretlerinin düşük seviyede tutulduğunu söyledi.

Kaya, Marmaris'te otopark ücretinin 500 liraya kadar çıkabildiğini, Akçakoca'da ise aynı hizmet için yaklaşık 50 lira ödendiğini ifade ederek ilçenin ekonomik yönüne dikkat çekti.

Ankara ve İstanbul'dan gelen tatilciler de Akçakoca'nın serin havası, temiz doğası ve uygun konaklama seçenekleri sayesinde yaz aylarında tercih ettikleri rotaların başında geldiğini dile getirdi.

Bütçe dostu tatil yapmak mümkün! İşte Türkiye'nin en ucuz 10 tatil bölgesi

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