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Karaman'da 11 yıllık zorlu evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran 44 yaşındaki gurbetçi Muharrem Bozan, boşanma sevincini Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtarak kutladı. "Boşanmak pahalıydı ama sonunda değdi, sağlıktan gerisi yalan" diyerek yaşadığı rahatlamayı dile getiren 2 çocuk babası adamın görenleri şaşkına çeviren bu ilginç kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

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