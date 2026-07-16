Osmaniye’de andız kozalaklarının çekirdeklerinden tespih yapan 66 yaşındaki Halil Serçe, ürünlerini Türkiye’nin birçok iline gönderiyor. “Sayın Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da benim yaptığım bir set bulunmaktadır" diye konuşan Serçe, bu sanatı kendi kendine öğrendiğini belirtti.

66 yaşındaki Halil Serçe, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrekarelik atölyede yaptığı sanatını uzun yıllardır sürdürüyor. Andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerini özenle işleyen Serçe, çekirdekleri tespit ve bilekliğe dönüştürüyor.

Bahçeli’nin koleksiyonunda da var! Fiyatı 500 ile 1.500 lira arasında, dalından topluyor tespih yapıyor

FİYATI 500 İLE BİN 500 LİRA ARASINDA

Tamamı el işçiliğiyle üretilen tespih ve bilekliklerin fiyatı 500 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Ürünler Türkiye'nin birçok ilinden koleksiyonerler ve tespih meraklıları tarafından ilgi görüyor.

Bahçeli’nin koleksiyonunda da var! Fiyatı 500 ile 1.500 lira arasında, dalından topluyor tespih yapıyor

“BAHÇELİ'NİN KOLEKSİYONUNDA TESPİHİM VAR"

“Sayın Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da benim yaptığım bir set bulunmaktadır" diye konuşan Halil Serçe, yıllardır sürdürdüğü sanatını şöyle anlattı:

Bu torna makinesini 1978 yılında aldım. Yaklaşık 25 yıldır tespihçilik yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. Yaptığım tespihleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyorum. Ünlü kişilere de tespih gönderdim.

Bahçeli’nin koleksiyonunda da var! Fiyatı 500 ile 1.500 lira arasında, dalından topluyor tespih yapıyor

“KABUĞUNDAN PEKMEZ YAPILIYOR”

Uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştığını belirten Serçe “Sanata merakım olduğu için 1978 yılında bu tespih torna makinesini gördüm ve aldım. Hiçbir ustadan eğitim almadan, kendi kendime bu tespihçiliği öğrendim. Özellikle bizim köyümüzde ve bu bölgede bulunan andız ağacının tohumundan tespih yapıyoruz. Andız ağacı kıymetli bir ağaçtır. Yüksek kesimlerde yetişir. Andızın meyvesinin kabuğundan pekmez yapılıyor. Bu pekmez, akciğer rahatsızlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar tarafından şurup yerine kullanılıyor. Çekirdeğinden ise çok çeşitli modellerde tespih yapıyoruz. 33 boncuklu, 99 boncuklu tespihler ile bileklikler üretiyoruz. Bayanlar için de bileklik yapıyoruz" dedi.

Bahçeli’nin koleksiyonunda da var! Fiyatı 500 ile 1.500 lira arasında, dalından topluyor tespih yapıyor

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