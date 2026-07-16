Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 25 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Yalçıntaş, evinde ele geçirilen "hassas terazinin" kalori ve beslenme takibi amacıyla kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu savundu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, kişisel sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen materyallere ilişkin açıklamada bulunan Yalçıntaş, suçlamaları reddetti.

Gözaltındaki İlyas Yalçıntaş'tan açıklama var! Dikkat çeken ‘hassas terazi’ savunması…

EVİNDE YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

İlyas Yalçıntaş'ın evinde gerçekleştirilen aramalarda hassas terazi ile madde kullanımında değerlendirildiği belirtilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltındaki İlyas Yalçıntaş'tan açıklama var! Dikkat çeken ‘hassas terazi’ savunması…

"AYRINTILI AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAYACAKTIR"

Hakkındaki soruşturmaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yalçıntaş, bu nedenle ayrıntılı açıklama yapmayı uygun bulmadığını ifade ederek şu paylaşımı yaptı:

"Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır."

'HASSAS TERAZİ' İDDİASINA CEVAP

Evinde uyuşturucu kullanımına yönelik "hassas terazi" bulunduğu yönündeki haberlere de değinen Yalçıntaş, söz konusu eşyanın mutfakta kullandığı yasal bir terazi olduğunu savundu:

"Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir."

Gözaltındaki İlyas Yalçıntaş'tan açıklama var! Dikkat çeken ‘hassas terazi’ savunması…

"YARGI SÜRECİNE GÜVENİM TAM"

Açıklamasının sonunda yargı sürecine güvendiğini vurgulayan şarkıcı, şunları söyledi:

"Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum."

25 ÜNLÜ İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sanatçı, oyuncu, işletmeci ve iş insanı olarak tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, Ümit Aslan ve Volkan Büyükhanlı olarak açıklanmıştı.

Şüphelilerin emniyet ve savcılıkta ifade işlemleri ile adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

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