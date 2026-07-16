Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar arasında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy da var
İstanbul'da ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da dahil olduğu çok sayıda model ve ünlü isim var.
- Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş da bulunuyor.
- Soruşturmada şüphelilerin uyuşturucu kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair delillere ulaşıldı.
- Öte yandan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım malzemeleri ele geçirildi.
İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş da var.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
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25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.
Gözaltına alınan bazı isimler:
İLYAS YALÇINTAŞ'IN EVİNDEN UYUŞTURUCU MALZEMESİ ÇIKTI
Öte yandan gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM
Gözaltına alınan ünlülerin tam listesi:
1- Sıla Gençoğlu
2- İlyas Yalçıntaş
3- Mehmet Fatih Aksoy
4- Ateş İnce
5- Öner Faruk Işık
6- Şefik Ömer Dolman
7- Aybüke Albere
8- Ayşe Nur Balcı
9- İrem Haznedar
10- Orhan Yıldı
11- Burak Çelik
12- Volkan Büyükhanlı
13- Büşra Tatar
14- Cenk Çöteli
15- Feyza Cihan
16- Asude Mercan
17- H.Eylem İpek Şafak
18- Gökhan Şafak
19- Ümit Aslan
20- Buğra Balkaya
21- Akın Altan
22- Oğuz Alp Güler
23- Kübra Altay
24- Hilal Zeynep Hedbe
25- Melis Selçukoğlu