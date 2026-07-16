İstanbul'da ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da dahil olduğu çok sayıda model ve ünlü isim var.

İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş da var.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

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25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan bazı isimler:

Şarkıcı Sıla

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş

İrem Haznedar

Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy

Ayşe Nur Balcı

Ateş İnce

Aybüke Albere

İLYAS YALÇINTAŞ'IN EVİNDEN UYUŞTURUCU MALZEMESİ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.

İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlar

GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM

Gözaltına alınan ünlülerin tam listesi:

1- Sıla Gençoğlu

2- İlyas Yalçıntaş

3- Mehmet Fatih Aksoy

4- Ateş İnce

5- Öner Faruk Işık

6- Şefik Ömer Dolman

7- Aybüke Albere

8- Ayşe Nur Balcı

9- İrem Haznedar

10- Orhan Yıldı

11- Burak Çelik

12- Volkan Büyükhanlı

13- Büşra Tatar

14- Cenk Çöteli

15- Feyza Cihan

16- Asude Mercan

17- H.Eylem İpek Şafak

18- Gökhan Şafak

19- Ümit Aslan

20- Buğra Balkaya

21- Akın Altan

22- Oğuz Alp Güler

23- Kübra Altay

24- Hilal Zeynep Hedbe

25- Melis Selçukoğlu

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