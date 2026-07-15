TRT 1'in 15 Temmuz özel yayınları arasında yer alan Asırlık Gece dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek olaylardan ve belgelere dayandırılan yapımın yayın tarihi, saati ve hangi platformlarda izlenebileceği merak ediliyor. Peki, Asırlık Gece dizisi ne zaman başlayacak?

15 Temmuz darbe girişimini konu alan Asırlık Gece dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı kitabından uyarlanan yapım, 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmeleri ve farklı karakterlerin hikayeleri üzerinden yaşanan süreci ekrana taşıyacak. Yapım, aynı zamanda dijital platform tabii'de de izleyicilerle buluşacak.

ASIRLIK GECE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asırlık Gece dizisinin ilk bölümü 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yapım, ilk yayın gününde ilk üç bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT'nin 15 Temmuz özel yayın akışında yer alan dizi, 15 bölümlük bir proje olarak hazırlandı.

Miray Yapım imzasını taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor. Senaryosu gerçek belgeler ve tanıklıklar temel alınarak hazırlanan yapımda, 15 Temmuz gecesi yaşanan gelişmeler farklı karakterler üzerinden anlatılıyor.

Asırlık Gece dizisi ne zaman başlayacak? Asırlık Gece dizisi yayın tarihi

ASIRLIK GECE DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Asırlık Gece dizisi, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Diziyi televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de izlemek mümkün olacak.

TRT 1'in 15 Temmuz yayın akışında saat 20.00'de ekrana gelecek olan dizi, günün özel yayınları arasında yer alıyor. Yayının ardından TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de erişime açılacak.

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