Sarı-lacivertli ekibin Marsilya'dan transfer ettiği Mason Mason Greenwood'un, 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geleceği duyuruldu. İngiliz yıldız, 39 milyon euro bonservis ile "en pahalı transferi" olarak Fenerbahçe tarihine geçti.

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 19 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a gelecek.

Oğuz Çetin - Mason Greenwood (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ineceği belirtildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak.

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