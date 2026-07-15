GÖKHAN KARATAŞ
Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Sarı-lacivertli ekibin Marsilya'dan transfer ettiği Mason Mason Greenwood'un, 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geleceği duyuruldu. İngiliz yıldız, 39 milyon euro bonservis ile "en pahalı transferi" olarak Fenerbahçe tarihine geçti.
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Spor 11 dk önce
Fenerbahçe, Olimpik Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihimni duyurdu.
- Mason Greenwood, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 24 yaşındaki İngiliz futbolncu ve ailesini taşıyan uçak, 19 Temmuz Perşembe günü saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne inecek.
Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 19 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ineceği belirtildi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak.
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