Ahbap Derneği soruşturmasında adliyeye sevk edilen Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. 6 sayfalık ifade veren Levent, deprem dönemindeki sürece dair, "4 milyar 330 bin TL bir para toplandı depremde, sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm. Yaptığım şeylere bir usulsüzlük diyebilirsiniz ama buna yolsuzluk diyemezsiniz" şeklinde savunma yaptı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şarkıcı Haluk Levent’in emniyette verdiği ifadenin detayları netleşti.

CNN TÜRK'ün haberine göre; Vatan Emniyet’te 6 sayfalık bir ifade veren Haluk Levent, deprem sürecindeki mali yönetim ve kriz anlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haluk Levent, ifadesinde şu sözleri kaydetti:

"4 milyar 330 bin TL bir para toplandı depremde, sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm. Yaptığım şeylere bir usulsüzlük diyebilirsiniz ama buna yolsuzluk diyemezsiniz."

Haluk Leventin ilk ifadesi ortaya çıktı: Usulsüzlük diyebilirsiniz, yolsuzluk diyemezsiniz

"ŞAHSİ HESABIM VE MAL VARLIĞIM YOK"

İfadesinde üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul, banka hesabı veya kredi kartı bulunmadığını belirten Levent, bu hesapları üçüncü kişilerin isimleri üzerinden kullandığını dile getirdi.

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporları ve emniyet tespitlerinde ise bağış paralarının dernekle resmi bağı bulunmayan çalışanların ve şoförlerin hesapları üzerinden yönlendirildiği iddia edildi.

23 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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