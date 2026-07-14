6 Şubat depremlerinden sonra duygu sömürüsü yaparak 4,3 milyar lira bağış toplayan Haluk Levent’in kumar, kara para aklama ve iş adamlarının mallarına çöktüğü kirli icraatları deşifre edildi.

Kahramanmaraş merkezli çifte depremden sonra sanki “devletin alternatifi” gibi pazarlanan ‘AHBAP Derneği’nin maskesi üç senede düştü. MASAK, dernek başkanı Haluk Levent ve ekibinin dudak uçuklatan para transferlerini belgeledi. Dolandırıcılık, sahtecilik, uyuşturucu gibi birçok suçtan kaydı bulunan dernek yöneticilerinin milyarlık para transferlerine ise “borç ve hurda altın bedeli” kılıfını uydurduğu tespit edildi.

Duyguları sömürdü paraları götürdü! AHBAP mağdurları vurgunu anlattı

“KANSERİM” DİYE KANDIRDI

Haluk Levent, “Mide kanseriyim” yalanıyla duygu sömürüsü yaparak bağış toplayan Haluk Levent, uçak kazasında kızını kaybeden iş adamının 60 milyon liralık taşınmazına ‘Kız yurdu yapacağız’ diyerek çökmüş. Lüleburgaz’da bir AVM’yi 400 milyon liraya satın alıp parasını ödememiş. Depremzedeye ev sözünü tutmadığı gibi, belediye ve valiliklerle imzaladığı protokolleri vurguna paravan yapmış.

Ahbap bağlantılı kişilerin hesaplarında milyarlık para hareketleri belirlendi. MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç, Z.Y. ve E.G’nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Duyguları sömürdü paraları götürdü! AHBAP mağdurları vurgunu anlattı

PARALARLA BAHİS OYNADI

Rapora göre aylık geliri 20 bin lira gözüken “müzisyen” A.Ç’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. “Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi. Z.Y’nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesabından para transferi geldiği, hesaplarından yaklaşık 1.300-1.310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği raporda kaydedildi. A.Ç’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.

Duyguları sömürdü paraları götürdü! AHBAP mağdurları vurgunu anlattı

60 MİLYON DOLARLIK GAYRİMENKUL: İŞ ADAMININ MALLARINA ÇÖKMEYE KALKMIŞLAR

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikâyet dilekçesinde, güncel değeri yaklaşık 60 milyon doları bulan 22 değerli gayrimenkulün planlı ve sistematik bir yolla Haluk Levent’in de arasında bulunduğu şüpheliler tarafından ele geçirildiğini öne sürdü. Avukat Fatih Erdöl dilekçesinde, “Güncel değeri yaklaşık 60 milyon Amerikan doları bulan devasa mal varlığını haksız ve hileli yollarla ele geçirmek amacıyla son derece planlı, sistematik ve organize bir suç örgütü mantığıyla hareket etmişlerdir” ifadelerine yer verdi. Dilekçede “Görüşmelerde özel olarak ve ısrarla AB’den ve Amerika’dan gelecek fonlardan para verileceğinin belirtilmesinin kurgunun ne kadar profesyonelce, ikna edici ve şeytanca tasarlandığını kanıtlamaktadır. Ortada müvekkillere devir bedeli olarak verilecek gerçek bir fon söz konusu değildir. Şüpheliler, sadece müvekkillerimizin milyarlarca liralık servetini dolandırmakla kalmamış, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına duyulan kamusal güveni de derinden yaralayarak toplumsal değerlere ihanet etmişlerdir. Sonradan müvekkillere yollanan birtakım cüzi ödemeler, bu büyük ihanetin, planlı hilenin ve ağır suç kastının üzerini örtmeye yetmeyecek kadar zayıf, cılız ve komik girişimlerdir” ifadeleri de kullanıldı. Dilekçede Haluk Levent’in de arasında bulunduğu şüpheliler hakkında organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Duyguları sömürdü paraları götürdü! AHBAP mağdurları vurgunu anlattı

İSTANBUL’A GETİRİLDİ: YURT DIŞI KAÇIŞ ROTASI BELLİ OLDU, TELEFON ŞİFRELERİNİ VERMEDİ

İstanbul’dan İzmir’e giderken Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent’in 7 Temmuz’daki konserinin son dakikada iptal edilmesi üzerine soruşturmayı yürüten savcılık şüphelenip teknik takibe geçiyor. Ardından Levent’e yurtdışı çıkış yasağı alınıyor. Teknik takibin ardından fiziki takibe alınan Levent’in İstanbul Havalimanı’na Almanya uçmak için gittiği tespit ediliyor. Levent’in 10 Temmuz’da saat 19.10’a Düsseldorf’a, aynı gün akşam 21.55’a ise Hannover’e uçak bileti aldığı belirlendi. Haluk Levent, havalimanı yolunda hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını öğreniyor ve rotasını hemen İzmir’e çeviriyor. Levent’in İzmir’den de deniz yoluyla Yunanistan’a kaçacağı şüphesi üzerine gözaltı kararı veriliyor. Levent, Bursa’da gözaltına alınıyor. İstanbul’a getirilen Levent’ın çantasında bulunan dört cep telefonunun şifresini gerekçe göstermeden polise vermediği öğrenildi. Polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı bildirildi.

Öte yandan Haluk Levent hakkında yürütülen kara para aklama ve örgüt üyeliği soruşturmasında Levent’in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği öne sürüldü. Levent’in bunun üç ayrı senet verdiği belirtilerek, senetlerde Haluk Levent’in “borçlu”, Ahbap Derneği’nin ise “iptal edilemez şekilde kefil” (gayrikabili rücu) olarak yer aldığı kaydedildi.

DERNEK BİNASINA BASKIN: 18 AHBAP’A DAHA GÖZALTI

Ahbap soruşturmasında dün 18 kişiye gözaltı kararı verildi. Dernek binasında da arama yapıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Levent’in danışmanlığını yaptığı iddia edilen Avukat Ece Güner’in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da danışmanı olan Güner sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadığını öne sürdü. Güner, AHBAP’a yaptığı büyük bağışları görünce Levent’in kendisine yanaştığını ve kiyşisel borç istediğini savundu. Borcu bir yıl sonra zar zor alabildiğini belirten Güner, şunları dile getirdi: Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. O olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

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