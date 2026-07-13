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Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalga ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki genç kız, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Olay yerine jet ski ile süratle ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılarak sağ salim ailesine teslim edilen genç kızın film gibi kurtarılma anları, cankurtaranların kamerasına saniye saniye yansıdı.

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