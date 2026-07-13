FETÖ'nün yapılanmasına yönelik Kütahya'da yürütülen operasyonda 6 yıldır firari olarak aranan şüpheli saklandığı gizli bölmede yakayı ele verdi. Şüpheli, evindeki çamaşır makinesinin arkasında bulunan gizli bölmede saklanırken polisler tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Evin içindeki gizli bölmede paketlendi! 6 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİNDE 'ABİ' KONUMUNDAYDU

Yaklaşık 6 yıldır firari durumda bulunan ve örgüt içerisinde "abi" olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen hükümlünün saklandığı adres, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları detaylı aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit etti.

Evin içindeki gizli bölmede paketlendi! 6 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ARKASINA GİZLİ BÖLME YAPTI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizli bölme açılarak içeride saklanan Yasin K. yakalandı. Şüphelinin, yakalanmamak amacıyla ev içerisinde oluşturulan gizli alanda uzun süre gizlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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