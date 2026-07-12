Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce öğrencisi olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Duygusal anlar yaşayan Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önceki öğrencisi Prof. Dr. Mehmet Kirişçi tarafından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

29 YIL ARADAN SONRA KARŞILAŞTILAR

Karın bölgesindeki şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran emekli öğretmen Halide Akben'in yapılan tetkiklerinde aort damarında tıkanıklık tespit edildi. Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası Akben için kapalı yöntemle ameliyat kararı alındı. Operasyon öncesi hastasını bilgilendirmek üzere odaya giren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ise yıllar sonra büyük bir sürprizle karşılaştı.

29 yıl aradan sonra sürpriz karşılaşma! Emekli öğretmen, öğrencisi tarafından ameliyat edildi

ESKİ ÖĞRENCİSİ AMELİYAT ETTİ

Kirişçi, karşısındaki hastanın 29 yıl önce lisede dersine giren öğretmeni Halide Akben olduğunu görünce duygusal anlar yaşadı.

Gerçekleştirilen kapalı yöntem operasyonun başarılı geçmesiyle sağlığına kavuşan Halide Akben, eski öğrencisinin kendisini ameliyat etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

29 yıl aradan sonra sürpriz karşılaşma! Emekli öğretmen, öğrencisi tarafından ameliyat edildi

"TEK SERVETİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ BURALARDA GÖRMEKTİR"

Ameliyat sürecinde kendisini son derece güvende hissettiğini ifade eden Akben, "Kendimi emin ellerde hissettim. Hiçbir kaygı duymadım. Gayet rahattım. Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" diye konuştu.

Yıllar sonra öğretmenine şifa olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından Halide Akben'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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