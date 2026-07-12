ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham ile ani rahatsızlığından yalnızca birkaç dakika önce telefonda görüştüğünü öne sürdü. Trump, Graham'ın konuşma sırasında "biraz yorgun" olduğunu söylediğini aktarırken, "Artık hayattayken olduğundan daha fazla takdir edilecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ani bir kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın vefatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, dün gece hayatını kaybeden senatör ile ölümünden sadece birkaç dakika önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Trump'tan dikkat çeken iddia: Lindsey Graham'la son konuşmasını anlattı

"BİRAZ YORGUN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"

Trump, dün gece Lindsey Graham ile yaptığı son telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biraz yorgun olduğunu söyledi... muhtemelen tam o olaydan hemen sonra olmalı... bu onun için çok büyük bir şey olacak. Artık hayattayken olduğundan daha fazla takdir edilecek."

"SAVE AMERİCA YASASI İÇİN BÜYÜK BİR DARBE"

Dış politika ve Senato süreçlerinde en yakın müttefiklerinden birini kaybeden Trump, Bu, SAVE America Yasası için büyük bir darbe, size söyleyeyim." dedi.

"DÜN BİR ANLAŞMAMIZ VARDI, SONRA BİR GEMİYE VURDULAR"

Gazeteci Jake Tapper'ın "İran'la savaşa geri mi döndünüz ve Hürmüz Boğazı'nı kim kontrol ediyor?" sorusu üzerine Donald Trump şu açıklamayı yaptı:

"Lindsey'ye saygıdan dolayı bundan bahsetmiyorum. Dün gece onları çok sert vurdular. Dün bir anlaşmamız vardı. Her şeyi veriyorlardı ve sonra birdenbire, bir gemiye vurdular."

"LİNDSEY'NİN SONSUZA DEK YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Graham ile olan yakın dostluğuna ve senatörün gelecekteki siyasi planlarına da değinen Trump, "Lindsey'nin sonsuza dek yaşayacağını düşünmüştüm. Dedim ki, 'Lindsey, sen sonsuza dek yaşayacaksın.' Ve büyük bir zafer kazanacaktı. Çok farkla kazanması planlanmıştı. Kazanması planlanmıştı." şeklinde konuştu.

NETANYAHU FOX NEWS'E KONUŞTU: "AMERİKAN YARDIMI KESİLMESİN DİYE BENİMLE TARTIŞTI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Fox News kanalına verdiği özel demeçte, Lindsey Graham'ın İsrail'in güvenliğine ve Amerikan askeri yardımlarının akışına olan sarsılmaz bağlılığına dikkat çekti. Graham ile aralarında geçen son diyaloğu aktaran Netanyahu, şunları söyledi:

"Lindsey Graham ile yaptığım son konuşmada ona dedim ki, 'Kendi savunmamızı finanse edebiliriz.' O adeta çıldırdı ve 'Asla, bunu yapamazsınız!' dedi. İsrail'in güvenliğine o kadar bağlıydı ki, Amerikan yardımının İsrail'e akmaya devam etmesi için benimle gerçekten tartıştı."

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