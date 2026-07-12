FIFA'nın, 2026'da 48 takımla uygulanacak yeni formatın ardından Dünya Kupası'nı bir kez daha büyütmeye hazırlandığı iddia edildi. Gianni Infantino'nun 2030 turnuvasında takım sayısını 64'e çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü.

FIFA'nın, Dünya Kupası'nı bir kez daha büyütecek yeni bir proje üzerinde çalıştığı öne sürüldü. 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla düzenlenecek olmasının ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gözünü 2030 turnuvasına çevirdiği ve takım sayısını 64'e çıkarmayı planladığı iddia edildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

AMERİKAN BASINI DUYURDU

The Athletic'te yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla oynanması fikrine sıcak bakıyor. Turnuvanın ev sahipliğini Fas, Portekiz ve İspanya üstlenirken, organizasyonun 100. yılı dolayısıyla açılış maçlarının Güney Amerika'da oynanması planlanıyor.

Hayata geçirilmesi halinde bu organizasyon, Dünya Kupası tarihinin en fazla takımın mücadele ettiği turnuva olarak kayıtlara geçecek.

Dünya Kupası

48 TAKIMDAN SONRA YENİ HEDEF 64

Haberde, FIFA'nın bu projeyi gündemine almasında 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımlı yeni formatının önemli rol oynadığı belirtildi. Organizasyonun henüz oynanmamış olmasına rağmen, yayın gelirleri, ticari anlaşmalar ve küresel ilgi açısından büyük beklenti oluşturduğu, FIFA yönetiminin de bu tablo doğrultusunda yeni bir genişleme planı üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca üye federasyonların daha fazla gelir elde etme beklentisinin de bu süreci hızlandıran unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Dünya Kupası

INFANTINO'DAN 64 TAKIM AÇIKLAMASI

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Blue Sport'a yaptığı açıklamada 64 takımlı Dünya Kupası önerisinin turnuva sonrasında ilgili komitelerde değerlendirileceğini söyledi.

Infantino, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası'nı sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar."

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