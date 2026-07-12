Yunanistan’dan Almanya’ya gitmek üzere havalanan Ryanair uçağında kalkıştan kısa süre sonra pencere yerinden çıktı. Ani basınç kaybıyla başı ve omuzları uçağın dışına savrulan 61 yaşındaki yolcu, emniyet kemeri ve eşinin müdahalesi sayesinde hayatta kalırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan Ryanair uçağı, uçuş sırasında yaşanan pencere skandalının ardından acil olarak iniş gerçekleştirdi. Kalkıştan kısa süre sonra meydana gelen olayda kabin basıncı aniden düştü, oksijen maskeleri açıldı ve yolcular büyük panik yaşadı.

SIRP YOLCU UÇAĞIN DIŞINA SAVRULDU

BBC’nin yolcuların ifadelerine dayandırdığı habere göre, pencerenin yerinden çıkmasının ardından 61 yaşındaki Sırp yolcu ani basınç nedeniyle uçağın dışına savruldu. Emniyet kemerinin takılı olması ve eşinin bacaklarından tutarak onu içeride tutması muhtemel bir faciayı önlerken diğer yolcuların da müdahalesiyle adam yeniden kabinin içine çekildi.

Havada korkunç dakikalar! Uçağın camı kırıldı, 61 yaşındaki yolcu dışarı savruldu

Uçuş takip verileri, uçağın havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra yaklaşık 2 bin 700 metre alçaldığını gösterdi. Yolcular, olay öncesinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını, ardından kabin basıncının hızla düştüğünü ve oksijen maskelerinin açıldığını anlattı.

YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan yolcu, Selanik'te hastaneye kaldırılarak sürtünme yanıkları nedeniyle tedavi altına alındı. Yunanistan Kamu Hastane Çalışanları Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos, yolcunun şokta olduğunu ancak bilincinin açık bulunduğunu açıkladı.

Havada korkunç dakikalar! Uçağın camı kırıldı, 61 yaşındaki yolcu dışarı savruldu

Ryanair ise yaptığı açıklamada, Selanik-Memmingen seferini yapan uçağın uçuş sırasında bir yolcu penceresinin yerinden çıkması nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Selanik'e geri döndüğünü bildirdi. Şirket, uçağın sorunsuz şekilde iniş yaptığını, yaralanan yolcunun tedavi gördüğünü ve birkaç saat sonra yolcular için yedek uçak tahsis edildiğini duyurdu. Bazı yolcular pencerenin motor parçalarının isabet etmesi sonucu kırıldığını öne sürse de, Ryanair bu iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 18 yıllık olduğu belirtilen ve Malta Air tarafından işletilen uçakla ilgili soruşturma başlatıldı. Selanik Havalimanı işletmecisi Fraport Greece, olayın Yunanistan Hava ve Demiryolu Güvenliği Soruşturma Kurumu tarafından incelendiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası