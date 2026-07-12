Kanal D'nin gençlik dizileri arasında dikkat çeken yapımlarından Daha 17 yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan 7. bölüm fragmanı gençlerin yakından takip ettiği müzik grubu Manifest'in konuk olmasıyla da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fragmanda grubun yeni şarkısı "Toz Pembe" ilk kez dinleyiciyle buluşurken, dizinin yeni bölümüyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Daha 17 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Daha 17 Manifest bölümü bu akşam mı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Daha 17, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere sürprizlerle dolu bir bölüm hazırlıyor. Yayınlanan yeni tanıtımın ardından hem dizinin takipçileri hem de Manifest hayranları, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Daha 17 yeni bölüm ne zaman, Manifest bölümü bu akşam mı?

Daha 17 yeni bölüm ne zaman, Manifest bölümü bu akşam mı? Gözler 7. bölümde

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17 dizisinin merakla beklenen 7. bölümü, 12 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde hem karakterlerin hikayelerinde önemli gelişmeler yaşanacak hem de müzik dolu sahneler ekran başındaki izleyicilere farklı bir atmosfer sunacak. Yayınlanan fragman, genç izleyiciler arasında büyük ilgi görürken yeni bölüm için beklentiyi de artırdı.

Daha 17 yeni bölüm ne zaman, Manifest bölümü bu akşam mı? Gözler 7. bölümde

MANİFEST HANGİ BÖLÜMDE DAHA 17 DİZİSİNE KONUK OLUYOR?

Gençlerin ilgiyle takip ettiği müzik grubu Manifest Daha 17 dizisinin 7. bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlara gelecek.

Daha önce dizide "Zamansızdık" ve "Snap" adlı şarkılarıyla yer alan grup, bu kez yalnızca müzikleriyle değil oyunculuk performansıyla da izleyici karşısına çıkacak. Manifest üyeleri böylece kariyerlerinde ilk kez bir televizyon dizisinde rol almış olacak.

Daha 17 yeni bölüm ne zaman, Manifest bölümü bu akşam mı? Gözler 7. bölümde

MANİFEST'İN YENİ ŞARKISI "TOZ PEMBE" İLK KEZ DAHA 17 FRAGMANINDA DUYURULDU

Dizinin yayınlanan 7. bölüm tanıtımı Manifest hayranları için ayrı bir sürpriz daha duyurdu. Grubun yeni şarkısı "Toz Pembe" ilk kez Daha 17'nin fragmanında dinleyicilerle buluştu.

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