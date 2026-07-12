Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Watford'un genç yıldızı Nestory Irankunda için 10 milyon sterlinlik (11,7 milyon euro) teklif sundu. İlk teklif reddedilse de İngiliz ekibi transferi bitirmek için girişimlerini sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselmesinin ardından transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İngiliz ekibinin gündemine son olarak Watford forması giyen genç hücum oyuncusu Nestory Irankunda geldi.

Nestory Irankunda

HULL CITY'DEN 10 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

Hull Live'da yer alan habere göre Hull City, 20 yaşındaki Avustralyalı futbolcu için Watford'a 8 milyon sterlin bonservis ve 2 milyon sterlin performans bonusu içeren bir teklif sundu. Toplam değeri 10 milyon sterline (yaklaşık 11,7 milyon euro) ulaşan teklifin, Watford tarafından kabul edilmediği belirtildi.

İngiliz ekibinin ilk teklifinin reddedilmesine rağmen transferden vazgeçmediği aktarıldı. Hull City yönetiminin, Irankunda'yı kadrosuna katabilmek için Watford ile görüşmelerini sürdürdüğü ve taraflar arasında temasların devam ettiği ifade edildi.

Nestory Irankunda

GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda Watford formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıkan genç hücum oyuncusu, 4 gol atarken 5 de asist yaptı. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken Irankunda, kulübünün önemli hücum alternatiflerinden biri olarak öne çıktı.

Nestory Irankunda

A MİLLİ TAKIM'A KARŞI GOL ATMIŞTI

Nestory Irankunda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'nın A Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandırarak adından söz ettirmişti. Genç oyuncu, o maçta ortaya koyduğu etkili performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

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