Kırmızı kıyafetleriyle Konya’da “Kırmızılı Kadın” olarak nam salan 74 yaşındaki Sultan Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatı belgesellere konu olan Özcan’ın ölümü sevenlerini yasa boğarken, geriye kırmızıya bürünen hikayesi kaldı. İşte 'Konya'nın Deli Kız'ı' Kırmızılı Kadın’ın hikayesi…

HAYATINI KAYBETTİ Konya sokaklarında baştan aşağı kırmızı kıyafetleriyle gezinen, “Kırmızılı Kadın”, “Sultan Abla” olarak bilinen 74 yaşındaki Sultan Özcan, hayatını kaybetti. Hayat hikâyesi, yıllar içerisinde çok sayıda habere, belgesele ve sosyal medya paylaşımına konu olan Özcan, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınmış, sağlık durumu ağırlaşmış ve konuşma yetisini de kaybetmişti. Türkiye’nin “Kırmızı Kadın” olarak tanıdığı Sultan Özcan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. Özcan, Kağnıcılar Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZI Dudakları, yanakları, ayakkabısı, tokası, elbisesi baştan aşağı kırmızıya bürünen, Konya’nın işlek caddelerin yıllarca aynı görüntüyle adımlayan “Sultan Abla” Konya’nın şehir hafızasında kendine özel bir yer edinen isimler arasında yer alıyor.

KIRMIZILI KADIN KİMDİR? 1952 yılında Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde dünyaya gelen Sultan Özcan, eşinin görevi nedeniyle önce Hakkari’ye, ardından Giresun’a taşındı. 1995 yılında evliliği sona eren Özcan ayrılığın ardından memleketine döndü. Özcan, annesinin vefatından sonra Konya’da yaşayan ağabeyinin yanına yerleşti.

Özcan’a 2006 yılında kronik psikoz teşhisi konuldu ve yüzde 80 engelli raporu verildi. Yıllar boyunca kırmızı kıyafetleriyle Konya sokaklarında hayatını sürdüren Sultan Özcan, şehrin tanınan ve sevilen simalarından biri oldu. KRONİK PSİKOZ NEDİR? Kronik psikoz; sanrı (gerçek dışı inançlar) ve halüsinasyonlar gibi psikotik belirtilerin 6 aydan uzun süre devam etmesi veya tekrarlaması durumudur.

YILLARCA ŞİDDET GÖRMÜŞ Özcan, çok sevdiği eşinden yıllarca şiddet gördüğünü ve buna uzun süre katlandığını anlatmış, yaşadığı sıkıntılara rağmen hem sevgisi hem de başka seçeneği olmadığını düşünmesi nedeniyle evliliğini sürdürdüğünü ifade etmişti.

TEK ODA BİR ÖMÜR Son 25 yıldır kırmızı bir hayat süren Sultan Özcan, Konya merkezden 10 km uzaklıktaki Parsana Mahallesi’nde yaşıyordu. Tek odadan ibaret, mutfağı, tuvaleti, banyosu, yatağı, aynı yerde olan bir yerde hayatını sürdüren Özcan’ın yatak örtüsünden aynasına, tencerelerine kadar her şeyi tek renk kırmızıydı.

“ELBİSELERİMİ KENDİM DİKİYORUM” Elbiselerini kendi diktiğini söyleyen Özcan, kırmızıya olan tutkusunu şöyle anlatmıştı: Kırmızıyı severim. Hakkari’de kaldığımda bir kız giymişti kırmızıyı. Orada da çok sevmiştim. Örnek aldım diktim. Elbiselerimi ben kendim dikiyorum. Kışın kadife kullanıyorum, sıcak tutuyor. Kırmızıyı kendime çok yakıştırıyorum. Makyajım da kırmızıdan başkası olmaz. Yıllardır yapıyorum. Kendimi farklı hissediyorum.

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