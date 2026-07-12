İtalyan ekibi Fiorentina, Oulai için kesenin ağzını açtı. Trabzonspor’un 5,5 milyon avroya Fransa Ligue 2 Bastia’dan kadrosuna kattığı Christ Oulai için Fiorentina kulübü bonuslarla birlikte 40 milyon avro civarında ücreti gözden çıkardı…

Son iki sezonda potansiyeli yüksek, parlamaya aday genç yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, bunun meyvelerini toplamaya başlıyor. Bordo mavililer, geçen sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan Fildişili ön libero Christ Oulai’yi kadrosuna katmıştı. Hem Trabzonspor hem de Dünya Kupası’nda Fildişi formasıyla parlayan 20 yaşındaki genç yıldız bir anda Avrupa kulüplerinin gözdesi hâline gelmişti. İtalyan ekibi Fiorentina, Oulai yarışına hızlı bir giriş yaptı ve genç yıldız için 27 milyon avro bonservis, 3 milyon avro bonus ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklifiyle kapıyı çaldı.

Christ Oulai

TARİHE GEÇECEK

İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore’nin haberine göre Fiorentina bu teklifle diğer kulüplerin önüne geçti. Oulai’yi 40 milyon avrodan aşağı bir fiyata bırakmak istemeyen bordo mavili yönetim, bonuslarla birlikte bu rakama yaklaşan Fiorentina’nın teklifini düşünmek için süre istedi. Fiorentina’nın temsilcileri transferi resmiyete dökmek ve son prosedürleri tamamlamak üzere önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Eğer bu şartlarda transfer gerçekleşirse Trabzonspor kulüp tarihine geçecek bir rekor gelir elde edecek.

OULAİ GİDERSE YERİNE GBANE

Trabzonspor, takımdan ayrılmaya hazırlanan Christ Oulai’nin alternatifini de yine Fransa Ligue 2’den buldu. Üstelik bu oyuncu da Oulai gibi Fildişili. Foot Mercato’da yer alan haberde bordo mavililerin Reims forması giyen 25 yaşındaki ön libero Mory Gbane ile ilgilendiğini yazdı.

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