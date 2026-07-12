Belçika kupadan elendi, Beşiktaş harekete geçti. Arsenal’in yıldızıyla 3+1 yıllık anlaşmaya varan siyah beyazlılar, hafta içinde İngiliz kulübüyle de masaya oturup yıldız oyuncu tatile çıkmadan işi bitirmek istiyor…

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılar, Arsenal’in Belçikalı sol açığı Leandro Trossard için artık geri sayıma geçti. Günlerdir 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle İstanbul’da sıkı pazarlık hâlinde olan siyah beyazlılar 3+1 yıllık imza konusunda anlaşmaya vardı. Belçika’nın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle birlikte yönetim, Arsenal kulübü ile de Trossard’ın transfer detaylarını konuşup işi bitirmek için hafta içinde Londra seferine çıkacak. Siyah beyazlıların hedefi Dünya Kupası yorgunu Trossard’a tatile çıkmadan imzayı attırmak.

Leandro Trossard

ARTETA TZOLİS’İ İSTİYOR

Beşiktaş’ın ilk görüşmede Arsenal’e 18 milyon avro bonservis bedeli ve 2 milyon avro da bonus içeren bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Bu teklifin detayları ve taksit sayısıyla ilgili pazarlıklar yapılacak. Diğer taraftan Arsenal’in hocası Mikel Arteta da Trossard operasyonunun sonlanmasını bekliyor. İspanyol teknik adam, Trossard’ın yerine 24 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis’in alınmasını istiyor. İngiliz basını, Arsenal’in Trossard takımdan ayrılır ayrılmaz Club Brugge forması giyen Tzolis’i kadroya katacağını yazdı.

50 MAÇTA 8 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan Trossard, 50 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 922 dakika sahada kaldı. Arsenal ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon avro olarak gösteriliyor...

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