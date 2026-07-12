Çin'in doğusuna ilerleyen Bavi Tayfunu nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi. Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde 1,8 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, limanlar kapatıldı, arama-kurtarma ekipleri 24 saat esasına göre görevlendirildi.

Doğu Asya'yı etkisi altına alan Bavi Tayfunu, Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Wenzhou kentine yaklaşırken yetkililer teyakkuza geçti.

Çinli yetkililer, tayfun nedeniyle ülkenin doğu kesimlerinde geniş çaplı tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Zhejiang genelinde tedbir amacıyla tahliye edilen kişi sayısının 1,7 milyonu aştığını açıkladı. Zhejiang'a komşu Fujian eyaletinde ise 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Böylece Bavi Tayfunu nedeniyle iki eyalette tahliye edilenlerin toplam sayısı en az 1,8 milyona ulaştı.

Kum torbaları duvar oldu, nöbet başladı! 2 milyona yakın kişi evini bıraktı, Bavi Tayfunu kıyıda

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE ALINDI

Beklenen tayfunun yol açabileceği hasar ve güvenlik risklerine karşı limanlarda ve Zhejiang eyaletinin kırsal kesimlerinde önlemler artırıldı. Limanlarda faaliyetler durdurulurken, konteynerler sabitlendi, gemiler güvenli sulara çekildi. Dağlık bölgelerde ise gölet, rezervuar, dere yatakları ve heyelan riski taşıyan alanlarda denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.

24 SAAT NÖBET TUTUYORLAR

Zhejiang eyaletine bağlı Linhai kentinde de yaklaşık 200 işçinin, sel riskine karşı kullanılacak kum torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kentte 10 Temmuz itibarıyla 80 bin kum torbasının hazırlandığı, kritik noktalarda ise 24 saatlik nöbet ve devriye uygulaması başlatıldığı aktarıldı.

Kum torbaları duvar oldu, nöbet başladı! 2 milyona yakın kişi evini bıraktı, Bavi Tayfunu kıyıda

Çinli yetkililer, tayfundan etkilenmesi beklenen bölgelerin yakınlarına arama-kurtarma ekipleri ile gerekli teçhizatın sevk edildiğini; sel, heyelan ve diğer muhtemel afetlere karşı ekiplerin 24 saat hazır bekletildiğini bildirdi.

Kum torbaları duvar oldu, nöbet başladı! 2 milyona yakın kişi evini bıraktı, Bavi Tayfunu kıyıda

ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Tayvanlı yetkililer ise olumsuz hava şartları nedeniyle 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmaların büyük bir kısmının motosiklet veya bisikletten düşme veya nesne çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.

Kum torbaları duvar oldu, nöbet başladı! 2 milyona yakın kişi evini bıraktı, Bavi Tayfunu kıyıda

Tayvan yönetimi ayrıca, güvenlik önlemleri doğrultusunda büyük kısmı dağlık bölgelerde olmak üzere 14 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirmişti. Olumsuz hava şartları bölgede ulaşımı da olumsuz etkilemiş, ülkede 920'si dış hat, 280'i iç hat olmak üzere en az bin 200 uçuşun da iptal edildiği kaydedilmişti.

Kum torbaları duvar oldu, nöbet başladı! 2 milyona yakın kişi evini bıraktı, Bavi Tayfunu kıyıda

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şiddetli rüzgarların etkisini gösterdiği Tayvan ve Japonya’da henüz herhangi bir can kaybı yaşanmazken Filipinler’de ise şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çin medyası, Bavi Tayfunu'nun yarın sabah saatlerinde Çin'in 10 milyon nüfuslu doğu kenti Wenzhou'dan karaya çıkmasının beklendiğini duyurmuştu.

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