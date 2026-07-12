ABD basınının iddiasına göre Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini iki ayrı koridordan yürütmeyi önerdi. Plana göre İran rotasını kullanacak gemiler önceden izin alacak, Umman rotasında ise mevcut serbest geçiş düzeni korunacak.

Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CNN International'ın haberine göre Umman, uluslararası gemi trafiğinin biri Umman, diğeri İran karasularından geçen iki ayrı deniz koridoru üzerinden yürütülmesini öngören geçici bir öneri taslağı hazırladı.

Habere göre, güneyde yer alacak deniz koridoru Umman karasularında bulunacak ve burada ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş öncesindeki seyrüsefer düzeni korunarak gemilerin serbest geçişi sağlanacak.

İran ve Umman masada! Hürmüz Boğazı için yeni dönem sinyali

Kuzeyde, İran karasularından geçecek rotayı kullanacak gemilerin ise önceden İran makamlarından izin alması gerekecek. Ancak, taraflar arasında sağlanacak muhtemel anlaşma kapsamında bu güzergahı kullanacak gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya hizmet bedeli alınmayacağı belirtildi.

"ANLAŞMAYA VARILDI" İDDİASI

Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmesine yönelik teknik ve siyasi görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İran ve Umman masada! Hürmüz Boğazı için yeni dönem sinyali

Umman Haber Ajansı'ndan sosyal medyada paylaşılan açıklamada, "Umman ve İran, son dönemde yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı durum ve sonuçlar ışığında Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin güvenliğini ve serbestisini sağlamak amacıyla Maskat'ta görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, uluslararası hukuka uygun olarak gerekli mutabakatlara ulaşmak amacıyla hem teknik hem de siyasi düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı" denildi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyet, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin başlıkları ele almak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya gelmişti.

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