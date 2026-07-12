Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bir alışveriş merkezi ile başka bir binaya gönderilen bomba tehdidi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Tedbir amacıyla her iki bina boşaltılırken, polis tehdit mesajını gönderen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bomba ihbarı paniğe neden oldu.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, polis öğle saatlerinde "Nicosia Mall" isimli alışveriş merkezi ve bir başka binada patlayıcı bulunduğunu öne süren bir mesaj aldı. Mesajı gönderen kişi kendisini "David" olarak tanıtırken, binaya patlayıcı yerleştirildiğini iddia etti.

Tehdit mesajında ayrıca bir okula yönelik silahlı saldırı tehdidi ile çeşitli şiddet içerikli ifadelerin yer aldığı, mesajın gönderen kişinin psikolojik durumuna ilişkin dikkat çekici söylemler de içerdiği aktarıldı.

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BİNALAR BOŞALTILDI

İhbarın ardından polis ekipleri her iki noktada güvenlik çemberi oluşturdu. Olası risklere karşı güvenlik protokolleri devreye alınırken, alışveriş merkezi ve diğer bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı. Uzman ekipler tarafından binalarda detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak tüm önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulandığını açıkladı. Polis ise tehdidin kaynağını belirlemek ve mesajı gönderen kişi ya da kişilere ulaşmak amacıyla başlatılan kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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