Avrupa Parlamentosu’nun bağımsız Rum milletvekili Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde İsrailli yatırımcıların artan etkisine dikkat çekerek, “İsrail GKRY’yi satın alıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bağımsız milletvekili Fidias Panayotu, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Panayotu, son yıllarda GKRY’de özellikle gayrimenkul ve arazi geliştirme alanlarında yabancı yatırımların ciddi şekilde arttığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Panayotu, İsrailli yatırımcıların ülkede en etkin gruplardan biri haline geldiğini savunarak, “İsrail GKRY’yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak” ifadelerini kullandı.

UZUN VADEDE DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Panayotu, yabancı yatırımların artmasının ülkenin sosyal ve ekonomik yapısında değişim riskini beraberinde getirdiğini öne sürdü. Özellikle bazı bölgelerde “kapalı yerleşim alanları” oluştuğunu iddia eden Panayotu, bunun uzun vadede toplumsal dengeleri etkileyebileceğini söyledi.

Açıklamasında Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden gelen yatırımlara da değinen Panayotu, kontrolsüz gayrimenkul alımlarının hukuki ve sosyal sorunlar doğurabileceğini ifade etti.

İsrailli şirketlerin bazı durumlarda Kıbrıslı firmalar üzerinden faaliyet gösterdiğini öne süren Panayotu, hükümetin yatırım politikalarını yeniden düzenlemesi gerektiğini savundu.

Milletvekili, parlamentoya girmesi halinde yabancı yatırımlara yönelik daha sıkı denetim mekanizmaları içeren yasa teklifleri sunacağını da açıkladı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik söylemleriyle de bilinen Fidias Panayotu, 2024 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu’nda bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.

