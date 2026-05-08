TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşı karşıya gelecek. Final öncesinde maçın tarihi, yayın bilgileri merak edilirken taraftarlar Muğlaspor-Elazığspor maç bileti satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta play-off heyecanı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Yarı final etaplarını geçerek finale yükselen Muğlaspor ile Elazığspor’un karşılaşacağı mücadele öncesinde taraftarlar maçın oynanacağı stat, yayıncı kanal ve bilet satış detaylarını araştırıyor.

MUĞLASPOR-ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor, 10 Mayıs 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın saatine ilişkin resmi duyurunun kısa süre içerisinde netleşmesi beklenirken, final mücadelesine iki takım taraftarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kazanan ekip, TFF 1. Lig’e yükselme yolunda önemli avantaj elde edecek.

MUĞLASPOR-ELAZIĞSPOR MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Muğlaspor-Elazığspor play-off finali için taraftarların gözü bilet satış duyurularına çevrildi. Karşılaşmaya ilişkin bilet satışlarının kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden duyurulması bekleniyor.

Final karşılaşmasının tarafsız sahada oynanacak olması nedeniyle iki takım taraftarlarına ayrılacak tribün kontenjanları da merak konusu oldu. Özellikle Elazığspor ve Muğlaspor taraftarlarının Bursa’ya yoğun deplasman organizasyonu hazırlığında olduğu belirtiliyor.

MUĞLASPOR-ELAZIĞSPOR HANGİ KANALDA?

Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanacak TFF 2. Lig play-off final mücadelesi Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra dijital platform üzerinden de takip edebilecek.

Elazığspor, play-off yarı finalinde Adana 01 FK’yı 2-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Muğlaspor ise Şanlıurfaspor ile oynadığı rövanş maçında 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk maçı 1-0 kazandığı için final bileti aldı.

