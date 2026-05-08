Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı süreci yeniden gündeme geldi. Zabıt katibi, infaz koruma memuru ve adli personel kadroları için yapılacak alımda adaylar başvuru tarihi ve ilan detaylarını araştırıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak 15 bin personel alımıyla ilgili süreç hız kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TGRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamaların ardından gözler resmi ilana çevrildi. Adaylar başvuru ekranı ve şartlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 15 bin personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Ancak yapılan açıklamalarda personel alımı için izinlerin çıktığı ve ilan süreci öncesindeki idari aşamaların sürdüğü belirtildi. Bakanlık tarafından yapılacak duyurunun ardından başvuru tarihleri ve şartlar netlik kazanacak.

Bakan Gürlek duyurdu! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

Açıklamalarda, personel alımının adliyeler ile ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ifade edildi. Başvuruların e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

2026 personel alımı kapsamında birçok farklı kadro için alım yapılması planlanıyor. Açıklamalara göre zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi kadroların yanı sıra teknik ve sağlık alanlarında da personel istihdam edilecek.

Bakan Gürlek duyurdu! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

Beklenen kadrolar arasında teknisyen, tekniker, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, istatistikçi ve destek personeli gibi pozisyonlar da yer alıyor. Özellikle ceza infaz kurumları ile adliyelerde oluşan personel ihtiyacının bu alımlarla azaltılması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası