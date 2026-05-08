Evde sigara içene hapis yolu! İstanbul'da anne oğlunu mahkemeye şikayet etti
Çekmeköy’de bir anne, evde sigara içtiği ve huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle oğlunu mahkemeye şikâyet etti. Anadolu Aile Mahkemesi, 1 ay süreyle hem ev içinde hem de açık alanlarda sigara içilmemesi yönünde tedbir kararı verdi. Karara uymayan kişi hakkında 3 ila 10 gün arasında zorlama hapis uygulanabileceği belirtildi.
Çekmeköy'de yaşayan Ş.T, oğlu M.C.T'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını belirterek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.
Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise 1 ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Mahkeme, M.C.T'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.
Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.