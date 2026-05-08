Londra'daki konut krizine dikkat çekmek isteyen 36 yaşındaki Gina Sapsted, 370 bin sterlin (yaklaşık 22.5 milyon TL) değerindeki dairesini sadece 5 sterlinlik bir çekilişle devretmeye hazırlanıyor. Sapsted, bu adımıyla bir kişinin hayatını tamamen değiştirmeyi ve emlak piyasasındaki zorluklara karşı toplumsal bir dayanışma başlatmayı hedefliyor.

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesinde yaşayan Gina Sapsted, iki yatak odalı dairesini geleneksel satış yöntemi yerine 'çekilişle' yeni sahibine ulaştırmayı hedefliyor. Tottenham Hotspur Stadı’na yakın konumdaki ev için hazırlanan kampanyada her çekiliş bileti 5 sterlinden satışa çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATINA DOKUNMAYI AMAÇLIYOR

Sapsted, yıllar önce kendi evini alabilmek için büyük fedakarlık yaptığını ve uzun süre ailesiyle yaşayarak birikim yaptığını anlattı. Günümüzde özellikle gençlerin artan kira ve konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmasının giderek zorlaştığını belirten Sapsted, bu projeyle bir kişinin hayatına dokunmak istediğini söyledi.

Şehrin göbeğinde, stadyum manzaralı, 2 odalı… Görenler bir daha bakıyor: Milyonluk evini 300 TL’lik çekilişe koydu

KAZANAN KİŞİ İSTERSE EVİ, İSTERSE 300 BİN STERLİNLİK ÖDÜLÜ ALABİLECEK

Tam eşyalı olarak teslim edilecek daireyi kazanan kişi, ister evi devralabilecek isterse 300 bin sterlinlik nakit ödülü tercih edebilecek. Ayrıca taşınma ve diğer masraflar için 10 bin sterlin nakit destek ile özel bir konser davetiyesi de verilecek.

Sapsted, projeden yüksek kazanç elde etmeyi amaçlamadığını, gelirlerin bir kısmının evsizlere destek sağlayan yardım kuruluşlarına aktarılacağını ifade etti. Hedeflenen bilet satışına ulaşılamaması halinde ise toplanan para yine çekilişe katılan kişiler arasından birine ödül olarak dağıtılacak.

İngiliz basınında geniş yankı uyandıran çekilişin 31 Mayıs saat 22.00’de sona ereceği duyuruldu. Gina Sapsted’in girişimi, Londra’daki konut krizine karşı dikkat çeken bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor.

