İran, “OCEAN KOI” isimli petrol tankerine Basra Körfezi'nde düzenlenen özel operasyonla el koydu. Tahran yönetimi, geminin İran’ın petrol ihracatını sekteye uğratmaya çalıştığını ve ülkenin ulusal çıkarlarına zarar verdiğini öne sürdü. Bölgedeki son gelişmeleri ele alan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İranlılar asla baskıya boyun eğmez. Diplomatik bir çözüm olduğunda ABD her zaman pervasız bir askeri maceraya atılmayı tercih ediyor.” ifadelerinde bulundu.

İran ordusunun, "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğu bildirildi.

İrandan dev petrol gemisine çarpıcı operasyon! Arakçiden jet açıklama: İranlılar asla boyun eğmez

İRAN'IN PETROL İHRACATINA ZARAR VERDİĞİ SAVUNULDU

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran deniz komandolarının operasyon sırasında tankeri durdurduğu ve gemiye kontrol amacıyla çıktığı belirtildi. İran ordusuna dayandırılan açıklamada, “OCEAN KOI” isimli tankerin bölgesel koşullardan faydalanarak İran’ın petrol ihracatına zarar vermeye çalıştığı savunuldu.

Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisine dair detay verilmezken paylaşılan görüntülerde, İranlı komandoların gece saatlerinde tankere sürat tekneleriyle yanaşarak gemiye çıktığı görülüyor.

Açıklamada ayrıca, İran ordusunun bölgesel sularda ülkenin çıkarlarını ve stratejik varlıklarını savunmayı sürdüreceği belirtilirken, bu tür ihlallere karşı “hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceği” mesajı verildi.

"İRANLILAR ASLA BOYUN EĞMEZ"

İran ordusunun söz konusu müdahalesinin ardından açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Her ne zaman diplomatik bir çözüm masada olsa, ABD pervasız bir askeri macerayı tercih ediyor. Bu kaba bir baskı taktiği mi? Sebep ne olursa olsun sonuç aynı: İranlılar baskıya asla boyun eğmez." ifadelerinde bulundu.

