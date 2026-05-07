Örtü altında kilogramı 10 bin TL’ye kadar alıcı bulan eriğin hasadı Mersin’de başladı. 30-40 TL'den başlayan eriğin fiyatı 170 TL'ye kadar alıcı buldu.

Tarım kentleri arasında önde gelen illerden Mersin’de erik hasadı için start verildi. Turfanda erik üretimi ile dikkat çeken Mersin’in Mut ilçesinde hasadı yoğunlaşan eriğin fiyatı kalitesi ve iriliğine göre değişirken, 30-40 TL'den başladı. Bu fiyat 170 TL'ye kadar alıcı buldu.

Hasadı rekor fiyatla başlamıştı! 10 bin TL’ye alıcı bulan erik 170 TL’ye düştü

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye kadar alıcı bulan erikte, açıkta hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlar düştü. İlçede sezonda 100 bin ton rekolte bekleniyor.

“FİYAT ORTALAMA 80-100 LİRA”

Bahçe sahibi Nadir Büyüktat, "Bahçemizin erik sezonu başladı. Bugünden itibaren devam ediyoruz. Fiyat ortalama 80-100 lira arasında gidiyor. Şikayetçide değiliz" diye konuştu. Üretici Mehmet Yiğit ise, "Erik, kayısımız var. Hasat güzel gidiyor havalar da iyi gidiyor. Yıl bolluk yılı" diyerek işçi bulmakta zorlandıklarını açıkladı.

“FİYATLARIMIZ NORMALDİR”

Tüccarlardan Mustafa Özay ise şöyle konuştu.

Mut ilçemizde erik hasadı tam gaz devam etmektedir. Bu sene yağmurun bol olmasıyla ve havanın yumuşak gitmesiyle gerçekten çok kaliteli eriklerimiz vardır. Fiyatlarımız normaldir. Üreticinin yüzünü güldürmekte. Tabanı 30-40 TL, üstü ise 170 TL’dir.

