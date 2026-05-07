Singapur, siber zorbalık da dahil olmak üzere okullarda yapılan ağır zorbalık olaylarında erkek öğrenciler için ‘son çare’ olarak sopa cezası uygulanacağını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, kararın disiplin amacı taşıdığını ve yalnızca belirli koşullarda devreye alınacağını belirtti.

Singapur, okullarda zorbalık, kopya çekme, kumar ve elektronik sigara kullanımı gibi davranışlara karşı disiplin amacıyla erkek öğrencilere yönelik dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçiriyor.

SON ÇARE OLARAK BAŞVURULACAK

Eğitim Bakanı Desmond Lee tarafından Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu davranışları sergileyen erkek öğrencilerin ancak diğer ‘tüm yöntemlerin yetersiz kalması halinde’ sopa cezasına çarptırılacağı belirtildi. Kız öğrencilerin ise Singapur Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki hüküm gereği bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Singapuru karıştıran uygulama! Akran zorbalığı yapan öğrencilere sopa cezası getirildi

YALNIZCA MÜDÜRÜN ONAYIYLA UYGULANACAK

Bakan Lee, bedensel cezaların yalnızca okul müdürünün onayıyla ve yetkili öğretmenler tarafından uygulanabileceğini söyledi. Okulların öğrencilerin yaşı, olgunluk düzeyi ve hatalarından ders çıkarma kapasitesi gibi unsurları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Lee, sopa cezasının zorbalık, kopya çekme, kumar ve elektronik sigara kullanımı gibi davranışlara karşı disiplin amacıyla uygulanacağını belirtti. İlk kez ciddi suistimalde bulunan kız ve erkek öğrenciler için gözaltı, uzaklaştırma veya davranış notunda düzeltme gibi yaptırımlar öngörülürken, yalnızca ağırlaştırıcı unsurların bulunduğu durumlarda daha büyük yaştaki erkek öğrenciler sopa cezasıyla karşılaşabilecek.

Singapuru karıştıran uygulama! Akran zorbalığı yapan öğrencilere sopa cezası getirildi

Singapur Eğitim Bakanlığı, yalnızca fiziksel zorbalık değil, siber zorbalıkla mücadele için de yeni adımlar atacağını duyurdu. Taciz, kişisel bilgilerin ifşası ve özel görüntülerin kötüye kullanımı gibi vakalara karşı rehberlik görevlileri ve gençlik çalışanlarının istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık ayrıca çocukların zorbalık ve istismar durumlarında daha hızlı destek alabilmesi amacıyla haziran sonunda bir Çevrimiçi Güvenlik Komisyonu kurmayı hedefliyor.

Açıklamada, uygulamanın bilimsel araştırmalar ışığında değerlendirildiği de kaydedildi. Davranış bilimci B. F. Skinner’ın çalışmalarına atıfta bulunularak, fiziksel cezaların uzun vadede içine kapanma gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği, olumlu pekiştirmenin ise daha etkili bir yöntem olduğu görüşüne yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Havluyla yer kapanlar yandı! Boş şezlong bulamayan turiste rekor tazminat

Haberle İlgili Daha Fazlası