Türkiye’de kitap üretimindeki düşüş yılın ilk dört ayında da devam ederken bazı kitap türlerinde tersi bir durum yaşanıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türk yayıncılar nisan ayında 27 milyon 33 bin adet kitabın basımını gerçekleştirdi. Bu sayının 2025 yılının aynı ayına göre yaklaşık 5 milyon azaldığı ve geçen seneyle kıyasla %17 oranında bir küçülme gerçekleştiği görüldü. Yılın ilk dört ayı dikkate alındığında ise, 2025 yılında gerçekleşen kitap üretim adedi 114 milyon 160 bin iken, 2026 yılında bu sayı 105 milyon 919 bin adede düştü. Son iki yılın kitap üretimi karşılaştırıldığında 2025 yılının ilk dört ayına göre 2026 yılının ilk dört ayında yüzde 7 oranında küçülme gerçekleşti.

4 AYDA 19,4 MİLYON ÇOCUK KİTABI

Ancak bu negatif tabloda pozitif kısımlar da var. Bütün kitap türlerinde gerileme yaşanırken yetişkin kurgu edebiyat ve çocuk kitapları bunun istisnası oldu. İlk dört ayda yetişkin kurgu edebiyat türünde üretilen toplam eser sayısı 17,8 milyondan 19,6 milyona çıktı. Aynı dönemde basılan çocuk ve gençlik kitapları ise 18,6 milyondan 19,4 milyon adede yükseldi.

Yayıncılar gerilemeye dair endişelerini dile getirdi. Timaş Yayınları Yöneticisi Osman Okçu, durumu sosyal medyada şu ifadelerle değerlendirdi: Yayınevlerinde işlerin giderek daha zorlaştığını bandrol verileri de gösteriyor. Fuarlarda okur azalmasını da her geçen sene fark ediyoruz. Sosyal medya bağımlılığı özellikle kitap okurunu olumsuz etkiledi. Dijital dünya, okurun kitaba ayırdığı süreyi azalttı. Toplam üretimdeki bu negatif tabloya rağmen Türkiye, yeni başlıkta kitap yayımlamada dünyada öne çıkıyor. 2025 yılında ISBN alan materyal sayısı 100 bin 545’e yükseldi. Bu durum Türkiye’yi dünyada yeni başlık yayılama bakımından ilk sekiz arasında tuttu.

