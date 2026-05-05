Türkiye Kupası yarı final formatı, tek maç mı yoksa rövanş olup olmayacağı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final sistemi ve maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final sürecinin ilerlemesiyle birlikte gözler yarı final aşamasına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen format merak edilirken "Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, çift maç mı, rövanş olacak mı?" gündeme geldi.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalden yükselen dört takım, final biletini almak için tek karşılaşmada mücadele edecek.

Bu sistemde eşitlik durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse turu geçen takım penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Böylece yarı final aşamasında doğrudan sonucu belirleyen tek maç sistemi uygulanacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL ÇİFT MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

2025-2026 sezonu formatına göre Türkiye Kupası’nda yarı final aşamasında çift maç ya da rövanş uygulaması bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yeni format kapsamında eleme turlarının tamamı tek maç üzerinden oynanıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 155 takımın katılımıyla düzenleniyor ve ön eleme, grup aşaması ve eleme turları şeklinde ilerliyor. Grup aşamasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, tek maç üzerinden yarı finale çıkma mücadelesi veriyor. Yarı final eşleşmeleri kura ile belirlenirken, ev sahibi avantajı da yine kura sonucuna göre netleşiyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor | 5 Mayıs 2026 | 20.30

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor | 13 Mayıs 2026 | 19.00

