SPOR SERVİSİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih değişti: Final maçı Antalya'da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Yarı finalde Gençlerbirliği ile Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
Özetle DinleZiraat Türkiye Kupası'nda tarih değişti: Final maç...
Kaydet
Spor
Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının tarihi değişirken, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak il belli oldu.
- Türkiye Kupası finali, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
- Daha önce 24 Mayıs Pazar olarak duyurulan müsabaka tarihi 22 Mayıs Cuma gününe alındı.
- Müsabakanın başlangıç saati 20.45 olarak belirlendi.
0:00 0:00
1x
Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
FİNAL 24 MAYIS'TAN 22 MAYIS'A ALINDI
TFF'den yapılan Türkiye Kupası açıklaması şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR