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İran, ABD helikopteri düşürdü! Trump: Saldırıya cevap vereceğiz
ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD helikopteri düşürdüğünü açıkladı. Personelin durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, "Saldırıya cevap vermek zorundayız" dedi.
Trump'ın açıklaması şu şekilde:
Ordumuzdan az önce bilgilendirildim: Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterimizi düşürdü. Olayda iki pilot görev yapıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı.
Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır.
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