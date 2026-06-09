ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD helikopteri düşürdüğünü açıkladı. Personelin durumunun iyi olduğunu duyuran ABD Başkanı, "Saldırıya cevap vermek zorundayız" dedi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

Ordumuzdan az önce bilgilendirildim: Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Apache helikopterimizi düşürdü. Olayda iki pilot görev yapıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır.

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