İran bağlantılı olduğu öne sürülen Handala hacker grubu, İsrail'in Kfar Yona Belediyesi ile polis teşkilatını hedef aldığını duyurdu. Grup, belediye sistemlerini ele geçirdiğini ve İsrail polisine ait 2,1 terabaytlık gizli veriyi sızdırdığını iddia etti.

İran ile İsrail arasındaki askeri ve diplomatik savaş, siber cephede en agresif evrelerinden birini yaşıyor. İran İstihbarat Bakanlığı (MOIS) ile bağlantılı olduğu bilinen "Handala" hacker grubu, İsrail’in kritik askeri ve sivil altyapılarına yönelik ardı ardına yıkıcı siber saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Örgüt son olarak İsrail’in merkezinde yer alan Kfar Yona belediye ağını çökerttiğini ve İsrail polis teşkilatına ait terabaytlarca gizli belgeyi ele geçirdiğini iddia etti.

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KFAR YONA BELEDİYESİ SİBER KUŞATMA ALTINDA

Handala siber grubu, Telegram kanalları üzerinden "Zalimleri Kıran Allah'ın Adıyla" başlığıyla yayınladığı bildiride, Kfar Yona belediyesini dijital olarak felç ettiklerini açıkladı.

Hackerlar, yerel yönetimin tüm hizmet, haberleşme ve veri tabanını "siber kuşatma" altına aldıklarını belirterek sistem içi yönetim panellerine ait ekran görüntülerini paylaştı.

İsrail yerel makamları ise siber saldırının boyutunu küçümsemek amacıyla acil bir açıklama yayınlayarak vatandaşlara sunulan hizmetlerin normal şekilde çalıştığını öne sürdü. Ancak siber güvenlik uzmanları, hackerların paylaştığı ve "Aeonix Auto Attendant" ses sistemlerine ait olan kanıtların, belediyenin tüm santral ve telefon iletişim ağının tamamen ele geçirildiğini somut olarak ortaya koyduğunu doğruladı.

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Grubun gerçekleştirdiği asıl büyük siber operasyon ise İsrail Polis Teşkilatı’nın ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez sunucularına yönelik oldu. Handala, emniyet ağlarından yaklaşık 350 bin hassas ve gizli belgeyi içeren 2,1 terabaytlık devasa bir veri paketini sızdırmayı başardı.

Ele geçirilen kritik dokümanlar arasında şunlar yer alıyor:

İsrail polis memurlarının kişisel sicil numaraları, ev adresleri ve fotoğrafları,

Resmi makamlarca onaylanmış gizli silah ruhsatı sahiplerinin listesi,

Ağır suçlular, terör şüphelileri ve cinsel suçtan hüküm giyenlerin çalışma izinlerine dair yüksek derecede gizli arşiv kayıtları,

Hükümet içerisindeki yolsuzluk soruşturmalarına ait mahrem yazışmalar.

İsrail Polisi siber birimlerince yapılan savunma amaçlı açıklamada, ana sistemlere doğrudan bir sızma olmadığı, verilerin emniyete hizmet sağlayan üçüncü taraf yazılım firmalarından çalınmış olabileceği iddia edildi.

Hacker grubu ayrıca, daha önce de İsrail’deki eğitim kurumlarının acil durum erken uyarı mekanizmalarına sızarak sivil halkın telefonlarına toplu halde korkutucu tehdit mesajları göndermiş ve şehirlerdeki kırmızı alarm sirenlerini sabote etmişti.

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