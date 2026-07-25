Kayseri'de sosyal medya ünlüsü galerici Alaaddin Çağlıköse ve kardeşine, bir kafede bıçaklı saldırı yapıldı. Saldırıda, Alaaddin Çağlıköse'nin kardeşi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası araç değiştirerek iz kaybettirmeye çalışan 7 kişi yakalandı, saldırgan tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sosyal medya ünlüsü galerici Alaaddin Çağlıköse ve kardeşi Mustafa Çağlıköse'ye bir kafede bıçaklı saldırı düzenlendi.

BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA

Olay, Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan bir kafede 22 Temmuz akşamı meydana geldi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, şüpheli bir şahıs, Çağlıköse kardeşlerin bulunduğu masaya yaklaşarak doğrudan bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede bacağından yaralanan Mustafa Çağlıköse, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Galerici Alaaddin Çağlıköse

İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Olayın ardından saldırganları yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ortak bir çalışma başlatıldı. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla olay yerinden uzaklaştıkları aracı değiştirerek farklı bir araçla kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı ve ara sokaklarda yapılan aramalarda olaya karıştığı belirlenen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de sosyal medya ünlüsü galericiye bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, bıçaklı saldırıyı bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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