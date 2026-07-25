Meral Akşener mal varlığı 5 milyon TL olarak belirtilen bir vakıf kurdu. Akşener'in kendi adını taşıyan vakfın yönetim kurulunda eski özel kalem müdürü Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener yer alıyor.

Seçim yenilgisinin ardından İyi Parti Genel Başkanlığı görevini ve aktif siyaseti bırakan Meral Akşener, genel olarak gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Ara ara düğün, cenaze ve davetlerde ortaya çıkan Akşener'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

5 MİLYON TL MAL VARLIĞI BİLDİRİLDİ

Akşener, 5 milyon mal varlığı ortaya koyarak İstanbul merkezli bir "Meral Akşener Vakfı" kurdu. Vakfın eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet yürüteceği belirtildi.

Meral Akşener vakıf kurdu! Yönetim kurulunda 2 tanıdık isim var

YÖNETİM KURULUNDA 2 TANIDIK İSİM

Vakfın kurucusu Meral Akşener olarak ilan edilirken, yönetim kurulunda ise Meral Akşener, Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener yer alıyor.

Bekar, Akşener'in aktif siyaset hayatından beri yanında olan ve özel kalem müdürlüğünü yöneten isim.

HAKLARI MEHMETÇİK VAKFI'NDA!

Öte yandan resmi ilanda dikkat çeken bir diğer detay ise vakfın sona ermesi halinde izlenecek süreç... Buna göre, borçların tasfiyesinin ardından geriye kalan tüm mal varlığı ve haklar Mehmetçik Vakfı'na devredilecek.

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