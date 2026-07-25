2026 MEB AGS ve ÖABT sınavları için geri sayım sona erdi. Öğretmen adaylarının katılacağı sınav öncesinde oturum saatleri, soru sayıları, sınav süreleri ve bina giriş saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, oturumların başlama ve bitiş saatleri ile sınav günü uygulanacak kurallara ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

MEB AGS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), 26 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 110 dakika süre verilecek. Buna göre sınavın normal şartlarda 12.05'te sona ermesi bekleniyor. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise aynı gün saat 14.45'te uygulanacak. Adaylara alanlarına göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav süresi branşa göre 70 dakika veya 90 dakika olarak uygulanacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

MEB AGS ÖABT saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2026 AGS ÖABT oturum saatleri

2026 AGS ÖABT OTURUM SAATLERİ

ÖSYM'nin açıklamasına göre AGS ve ÖABT, 81 il ile KKTC Lefkoşa dahil toplam 103 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. AGS oturumuna 391 bin 906, ÖABT oturumuna ise 308 bin 413 aday başvurdu. Sınavlarda yaklaşık 100 bin görevli görev alacak.

MEB AGS ÖABT saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2026 AGS ÖABT oturum saatleri

Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belirtilen son bina giriş saatlerinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. AGS için son bina giriş saati 10.00, ÖABT için ise 14.30 olarak uygulanacak. Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesinde eksiklik bulunan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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