LGS tercih sonuçları veliler ve öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde son günlere girilirken, liseli olmaya hazırlanan binlerce öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. e-Okul sistemi üzerinden alınan lise tercihlerinin tamamlanmasının ardından LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih ve yerleştirme nakil takvimi netleşti.

LGS tercihleri, MEB’in açıkladığı takvime göre devam ediyor. Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve proje liseleri ile yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar arasından tercihlerini yapan adaylar, e-Okul üzerinden onayladıkları listelerin ardından sonuçların erişime açılacağı günü takip ediyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 LGS başvuru ve tercih kılavuzuna göre e-Okul tercih ekranı 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de kapanacak. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte MEB, merkezi sınav puanı, Okul Başarı Puanı (OBP) ve ikamet adresi gibi kriterleri değerlendirerek öğrencilerin yerleştirme süreçlerini başlatacak.

Adayların ve velilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı gün okulların boş kalan kontenjanları da ilan edilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda puan eşitliği olması durumunda sırasıyla OBP, 8, 7 ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih sonuçları ekranı

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI EKRANI

LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi adresi olan meb.gov.tr ile e-okul.meb.gov.tr internet sitelerinden duyurulacak. Öğrenciler sisteme giriş yaparak yerleştikleri liseyi ve okulların taban puanlarını kolayca sorgulayabilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih sonuçları ekranı

LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

5 Ağustos’ta açıklanacak sonuçların ardından liselere esas nakil süreci iki dönem halinde yürütülecek. 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos 2026’da ilan edilecek. 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 günü açıklanacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih sonuçları ekranı

İki nakil dönemi sonunda da herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos 2026’da tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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