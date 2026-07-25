Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, Aubameyang hamlesinin ardından transfer piyasasında ses getirecek bir başka adım daha attı. Kırmızı-siyahlılar, Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşme krizinde olan dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay’a resmi teklif yaptı.

Süper Lig'in yeni temsilcisi Çorum FK, transfer piyasasında ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Daha önce dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşan kırmızı-siyahlılar, bu transferin gerçekleşmemesi üzerine rotasını bir başka yıldız isme çevirdi.

ESPN'in haberine göre Çorum FK, Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Hollandalı yıldız Memphis Depay'a resmi teklif yaptı. Deneyimli futbolcunun Corinthians ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamaması halinde gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Memphis Depay

CORINTHIANS'TA KRİTİK SÜREÇ

Haberde, Corinthians'ın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Depay ile yeni sözleşme görüşmelerinin zora girdiği ifade edildi. Brezilya temsilcisinin yüksek maaşı nedeniyle yıldız futbolcudan ücretinde indirime gitmesini talep ettiği aktarıldı.

Öte yandan 35 yaşındaki futbolcunun ise kulübün kendisine olan alacaklarının ödenmesini istediği kaydedildi. Taraflar arasında bu konuda uzlaşma sağlanamaması halinde Depay'ın Corinthians'tan ayrılması bekleniyor.

Memphis Depay

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Memphis Depay, bu sezon Corinthians formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kariyerinde PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

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