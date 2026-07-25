ChatGPT'ye erişimde sorun yaşayan kullanıcıların sayısı artarken, 25 Temmuz'da yaşanan bağlantı problemleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, platformda yaşanan aksaklığın nedenini ve OpenAI'den resmi bir açıklama gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?

25 Temmuz Cumartesi günü birçok kullanıcı ChatGPT'de oturum açma, sohbet yükleme ve cevap alma konusunda sorun yaşadığını bildirdi. Downdetector'da hata bildirimlerinde artış görülürken, gözler OpenAI'nin sistem durumu sayfasından yapılacak açıklamalara çevrildi.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

25 Temmuz'da ChatGPT kullanıcılarının bir bölümü platforma erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Downdetector verilerine göre hata bildirimlerinde artış yaşanırken, kullanıcılar sohbetlerin yüklenmediği, cevap alınamadığı ve giriş işlemlerinde aksaklıklar olduğunu paylaştı.

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 25 Temmuz 2026 OpenAI erişim sorunu

CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR? (25 TEMMUZ 2026)

ChatGPT'nin açılmamasının nedeni, OpenAI sistemlerinde yaşanan teknik aksaklık olarak değerlendiriliyor. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, sohbet geçmişine ulaşamama, yeni konuşma başlatamama ve cevap alamama gibi problemlerle karşılaşabiliyor.

Sorundan tüm kullanıcılar aynı şekilde etkilenmeyebilir. OpenAI, hizmet durumunun bölgelere ve kullanılan özelliklere göre farklılık gösterebileceğini belirtiliyor.

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