Yerli ve milli sigorta şirketi Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sigorta şirketi halka açılmış olacak. Halk arz, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek ve 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanacak, 6 Ağustos tarihinde ise “Gong Töreni” ile Quick Sigorta işlem görmeye başlayacak. Quick Sigorta’nın halka arzıyla ilgili açıklamalarda bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar; halka arzın, Türk sigortacılığı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Yaşar, halka arzın en önemli özelliğinin, ortak satışı içermemesi ve tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı.

Yerli ve milli sigorta şirketi Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. Böylece 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sigorta şirketi halka açılmış olacak ve Quick Sigorta 7. sigorta şirketi olarak borsada işlem görecek.

Quick Sigorta’nın halka arzı Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek ve 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde, 76,60 TL sabit fiyat üzerinden talep toplanacak. 6 Ağustos tarihinde ise Gong Töreni ile Quick Sigorta’nın Tahta Açılışı gerçekleşecek ve "QUICK" koduyla işlem görecek.

Quick Sigorta’nın, 1 TL nominal değerli payları 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Quick Sigorta’nın, mevcut sermayesi 433.300.000 TL’den, 481.612.950 TL’ye çıkacak ve artırılacak 48.312.950 TL nominal değerli 48.312.950 adet pay halka arz edilecek. Quick Sigorta’nın, halka arzının büyüklüğü 3.700.771.970 TL olarak hesaplanırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak. Halka arzda hem yurt içi bireysel hem de yurt içi kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilecek.

AKTİF BÜYÜKLÜK 101.5 MİLYAR TL

Maher Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğü 101.5 milyar TL, özsermayesi 25.1 milyar TL olan Quick Sigorta; yangın-doğal afet sigortalarından kaskoya, sağlıktan kara araçları sorumluluk sigortasına, nakliyattan genel zararlara, sorumluluk sigortalarına kadar tüm sigorta branşlarında faaliyet gösteriyor.

Kuruluşundan bu yana düzenlediği 30 milyon sigorta poliçesi bulunan Quick Sigorta, TSB 2026 Mart verilerine göre her 7 araçtan 1 inin sigortacısı olarak kara araçları sorumluluk sigortalarında sigorta sektörünün lideri konumunda. Quick Sigorta, özellikle kentsel dönüşüme destek veren “Bina Tamamlama Sigortası” bir başka adıyla “Kentsel Dönüşüm Sigortası” gibi yenilikçi finansal ürünlerle sigorta sektöründe dikkat çekiyor.

Quick Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2026 Ocak-Mart dönemi verilerine göre sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında aktif büyüklük ve özsermaye büyüklüğü olarak ilk 5’de yer alıyor.

Borsada 12 yıl sonra bir ilk! Quick Sigorta halka açılıyor

YAŞAR: 9 BİN ACENTEMİZ, 30 MİLYON POLİÇEMİZ VAR

Quick Sigorta’nın halka arzıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın halka arzının, Türk sigortacılığı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu açıkladı. Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta’yı kurarken hedefimiz yalnızca başarılı bir sigorta şirketi oluşturmak değildi. Amacımız; teknolojiyi odağına alan, güçlü sermaye yapısına sahip, yenilikçi ürünler geliştiren ve sigortacılığın geleceğine yön veren bir şirket inşa etmekti. Bugün geldiğimiz noktada, yaklaşık 9 bin acentemiz, 30 milyonu aşan poliçe üretimimiz, 101.5 milyar TL aktif büyüklüğümüz ve 25.1 milyar TL özsermayemizle Türkiye’nin en büyük hayat dışı sigorta şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

23 Temmuz tarihinde SPK tarafından halka arzın onaylanmasıyla birlikte Quick Sigorta’nın yeni bir döneme adım attığına dikkat çeken Yaşar, “Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra ise hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arzı hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yalnızca şirketimiz açısından değil, Türk sigorta sektörünün sermaye piyasalarındaki gelişimi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Quick Sigorta’nın halka arzını, yalnızca şirketimiz adına değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarındaki temsilini güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

HALKA ARZIN TAMAMI SERMAYE ARTIRIMINA GİDECEK

Ahmet Yaşar, halka arzın en önemli özelliğinin, ortak satışı içermemesi ve tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize aktarılacak. Böylece, güçlü sermaye yapımız daha da güçlenecek, sürdürülebilir büyümemiz desteklenecek ve uzun vadeli değer üretme kapasitemiz artacak. Bu süreç, Quick Sigorta’nın güçlü finansal yapısını koruyarak müşterilerine, iş ortaklarına ve yatırımcılarına daha fazla güven sunan bir şirket olarak yoluna devam etmesini sağlayacak.”

SİGORTALILARIMIZI, İŞ ORTAKLARIMIZI YATIRIMA DAVET EDİYORUZ

Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın kuruluşundan bu yana birçok ilke imza attığını da ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

“Kara Araçları Sorumluluk Sigortası’nda sektör liderliğine ulaştık. Bina Tamamlama Sigortası başta olmak üzere finansal sigortalar alanında geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle sektörün dönüşümüne öncülük ettik. Bundan sonraki hedefimiz ise yalnızca Türkiye’nin değil, bölgesinin de örnek gösterilen sigorta şirketlerinden biri olmak ve oluşturduğumuz değeri tüm paydaşlarımızla birlikte büyütmektir. Bugüne kadar bize güvenen milyonlarca sigortalımız, iş ortaklarımız ve yaklaşık 9 bin acentemizle birlikte güçlü bir başarı hikâyesi yazdık. Şimdi bu yolculuğa yatırımcılarımızı da davet ediyoruz. Çünkü biz, ‘Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe’ anlayışıyla, şirketimizin geleceğine yatırım yapan herkesle birlikte uzun vadeli değer üretmeye ve Türkiye’nin güven ortağı olmaya devam edeceğiz.

Yaşar, sigortacılığın yalnızca hasar ödeyen bir sektör olmadığını; üretimin, yatırımın, ticaretin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliğini mümkün kılan en önemli güven mekanizmalarından biri olduğuna da değinerek, “Güçlü sermaye yapısına sahip sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın da temel unsurlarındandır. Bu nedenle halka arzımızı yalnızca şirketimizin büyümesi olarak değil, ülkemizin sermaye piyasalarına ve sigortacılık sektörünün geleceğine duyduğumuz güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz” dedi.

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